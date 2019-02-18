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В Донецке прогремела серия взрывов: первые подробности и фото

понедельник, 18 февраля 2019, 09:58

В понедельник, 18 февраля, в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.

Фото с предполагаемых мест взрывов публикуют в социальных сетях.

Взрыв в центре Донецка, по информации свидетелей, прозвучал около 8:45. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Позже стало известно, что взрыв произошел на пересечении улиц 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания.

Другой взрыв слышали на северной окраине Донецка (в районе Вольво-центра). Там фиксируют задымление.

Также есть информация о том, что взрывов всего было несколько, их причина пока не установлена.

По обновленным данным, несколько взрывов произошли в непосредственной близости друг от друга.

"По факту они произошли между двумя объектами - резиденцией ОБСЕ и администрацией "главы ДНР", расстояние между которыми не больше 300 метров", – пишут в Telegram канале WarGonzo.

Как сообщает так называемое "МВД ДНР", в центре Донецка произошли три взрыва, один из них – рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 февраля, в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

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