Лучше порно, чем совещание: в Украине чиновник попал в секс-скандал

Директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, включив порно на телефоне.

Об этом сообщает местное издание CBN.

Отмечается, что во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью с телефона Рудника вдруг прозвучали характерные для порнофильмов звуки.

Звуки услышали все присутствующие на совещании. Чиновники отреагировали сдержанным смехом.

Журналисты попытались взять комментарий у чиновника, однако тот сбежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба в ОГА.

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