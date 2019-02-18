Скандал с изнасилованием в ВСУ: стало известно о штрафе для жертвы

Офицера ВСУ Валерию Сикал, которая оказалась в центре скандала с сексуальными домогательствами своего командира, оштрафовали.

Об этом сообщает издание 20 минут.

В частности, стало известно о судебном решении, исходя из которого, военнослужащую оштрафовали за самовольное оставление воинской части. Ей насчитали три дня прогулов и за них обязали выплатить в пользу государства штраф в размере 2465 гривен. Так, командир не отпустил девушку в отпуск по состоянию здоровья после операции, и она ушла сама.

В тоже время, сам командир воинской части под Хмельницким Виктор Иванив, которого обвинили в домогательствах, до сих пор остается безнаказанным.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России.