Ну хоть не в трусиках: в сети высмеяли фейк боевиков о новом "мученике" СБУ

В так называемой ДНР рассказали историю о африканце, над которым якобы поиздевалась СБУ и выбросила в "серой зоне" на Донбассе умирать.

Об этом написал блогер Necro Mancer, ссылаясь на пропагандистские СМИ.

"А вот и пойманное и замученное СБУ Мамаду. Ну хоть Наталья Юрьевна его покормила и приласкала", - написал блогер.

Оккупанты рассказали о гражданине Экваториальной Гвинеи Мамаду Диалло, который пытался добраться из России в Германию, но "стал жертвой противоправных действий сотрудников украинских силовых ведомств, которые сначала подвергли его пыткам, а после вывезли в Донбасс и бросили в "серой зоне"".

"Со мной жестоко обращались и били. Так как я не знаю русский и украинский язык, я не понимал, что от меня хотят, и отношение было плохое. За это время у меня появились проблемы со здоровьем, и я потерял в весе (около 30 кг)", — цитируют пропагандисты африканца.

Он также якобы очень благодарит "диппредставительство ДНР".

"Мне здесь (в ДНР) оказали медицинскую помощь, предоставили хорошее жилье и хорошо кормили. Я персонально благодарю Наталью Юрьевну, и всем, кто оказал помощь", — добавил Мамаду.

Под постом блогера появились саркастические комментарии пользователей.

"Где достать такое количество бананов, чтобы прокормить это Какаду теперь", "Б*яяяяяяяя.... Остановись.... Прекрати... Истерика..... И слезы... Нельзя так.. Угроза НАТО....", "Он похож на Сомалийского пирата", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", боевики ЛДНР продолжают распространять фейки о деятельности на оккупированных территориях Донбасса "диверсантов СБУ.