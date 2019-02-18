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Украина взорвет Донбасс: у боевиков паника из-за расспросов СБУ

понедельник, 18 февраля 2019, 17:04

Боевики ЛДНР продолжают распространять фейки о деятельности на оккупированных территориях Донбасса "диверсантов СБУ.

Об этом сказано в материале "Апострофа" Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине.

Так, тема химической атаки ВСУ на неподконтрольные города Донбасса, до сих уверенно держится в топах информационного дискурса сепаратистов.

"Сначала "каратели" якобы планировали взорвать химзавод "Стирол" в районе оккупированной Горловки, потом на картонных макетах отрабатывали химатаку в Донецке, консультировались с британскими инструкторами, хотели даже отравить "ополченцев" по сирийскому сценарию. Но каждый раз планы ВСУ разбивались о находчивость разведки так называемой ДНР, которая проникала в темные кабинеты Генштаба армии и вытаскивала на свет потенциальные пакости "карателей", где они сгорали без остатка под испепеляющим солнцем правды", - сказано в материале.

Также террористы принялись "разгонять" историю о том, что рабочие группы СБУ стали наведываться на химпредприятия Донбасса вблизи линии разграничения и расспрашивать руководителей, а что же будет, если, например, подорвать вон ту цистерну с аммиаком.

"Цель их визита – оценка запасов находящихся там химикатов, а также возможных последствий техногенных катастроф после проведения украинскими спецслужбами диверсий на этих объектах", - заявил уже известный нам официальный "представитель трамадола" на Донбассе, так называемый замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе начали активную пропагандистскую кампанию направленную на выборы президента Украины.

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