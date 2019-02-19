​Оккупанты завалили мусором легендарную крепость в Крыму: опубликованы фото

В сети показали мрачные фото из Крыма, который оккупанты продолжают превращать в свалку: на этот раз завалили мусором старинную крепость в Керчи.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

"Керчь. Аршинцево. "Аккуратно упакованный в черные хозяйственные мешки, хлам, накопившийся на морском берегу за осенне - зимний период заполнил лабиринты исторических остатков нашей легендарной крепости"", - процитировала блогер жителей Керчи.

Как сообщают местные СМИ, на месте бывшего пионерлагеря "Дружба" находятся несколько входов в старые военные подземелья. Сейчас там устроили свалку. Весь мусор, который собрали с побережья, "аккуратно сложили в эти помещения".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".