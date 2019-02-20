РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

08:06
В деле Гандзюк засветился генерал МВД: в сети назвали фамилию
07:36
Военный корабль США зашел в Черное море для учений с участием Украины: фото и видео
07:15
Появились новые фото и видео смертельного ДТП с маршруткой "Варшава-Запорожье"
06:32
Не думал, что дождусь: известный журналист поразил ярким эпизодом с Майдана
06:05
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки
05:41
Украину накроет атмосферный фронт: синоптик уточнила прогноз погоды, карта
05:30
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки
04:25
Бросил посреди дороги: в Киеве показали наглого "героя парковки"
03:31
В Youtube обнаружена "червоточина" для педофилов: опубликованы сотни запретных видео
02:28
Конец света уже до конца недели: названа новая дата апокалипсиса
01:21
Одиозный фанатик Новороссии рассказал о надеждах Кремля на Украину
00:18
Боевик "Антрацит" пополнил "бригаду 200" у боевиков: в сети показали фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые фото и видео смертельного ДТП с маршруткой "Варшава-Запорожье"

среда, 20 февраля 2019, 07:15

В сети появились новые фото и видео с места ДТП в Полтавской области на трассе Киев-Харьков с автобусом следовавшим из Варшавы в Запорожье.

Снимки в Facebook опубликовала пресс-служба Засульского сельсовета.

В результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка автобуса скончалась в больнице.

Также один человек находится в реанимационном отделении, а водитель микроавтобуса в травматологическом отделении Лубенской больницы. Его состояние оценивают как средне тяжелое.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве женщина, которую обвиняют в совершении нескольких преступлений, и ее муж, пытались убежать от полиции и спровоцировали тройное ДТП.

Также в ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: