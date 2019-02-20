Появились новые фото и видео смертельного ДТП с маршруткой "Варшава-Запорожье"

В сети появились новые фото и видео с места ДТП в Полтавской области на трассе Киев-Харьков с автобусом следовавшим из Варшавы в Запорожье.

Снимки в Facebook опубликовала пресс-служба Засульского сельсовета.

В результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка автобуса скончалась в больнице.

Также один человек находится в реанимационном отделении, а водитель микроавтобуса в травматологическом отделении Лубенской больницы. Его состояние оценивают как средне тяжелое.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве женщина, которую обвиняют в совершении нескольких преступлений, и ее муж, пытались убежать от полиции и спровоцировали тройное ДТП.

Также в ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Audi, после чего сдал назад и въехал в "оппонента" еще несколько раз.