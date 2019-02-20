В Крыму вспыхнул сильный пожар на заводе: фото и видео

20 февраля в оккупированном Симферополе случился пожар в складском помещении на территории завода пластмасс.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"Завод пластмасс - пожар в подвальном помещении, горит отработанное масло. Площадь пожара около 1200 квадратных метров. Работает пять единиц техники и около 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Локализации пока нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.

Также сообщалось, что в Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета. Сотрудник университета написал, что в 11 корпусе НАУ горел подвал с архивом.