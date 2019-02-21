В Украине зафиксировали опасную болезнь, от которой в стране нет вакцины

На территории Сумской области зафиксировано редкую инфекцию - туляремию, от которой в Украине нет вакцины.

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр.

"В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса с указанной инфекции. Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Так, согласно сообщению, в текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружено положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области.

Напомним, туляремия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возбудитель туляремии - туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека - грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники - после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных.

Как сообщили в лабораторном центре, некоторое время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.