РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

13:36
Динамо - Олимпиакос: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
13:15
​Известный писатель сделал впечатляющее фото бойца ВСУ на передовой
13:11
Сколько миллионов внесли в казну кандидаты в президенты Украины: названа цифра
13:11
Националисты проведут в Киеве акцию за чистые выборы
13:08
В Днепре скандал из-за должности для сепаратиста, призывавшего войска Путина: фото и видео
13:02
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы: расписание трансляций
12:50
Где смотреть онлайн Динамо - Олимпиакос: расписание трансляций
12:45
В Украине зафиксировали опасную болезнь, от которой в стране нет вакцины
12:27
Появились данные про убийство в Сирии экс-беркутовца, бежавшего из Украины: фото и реакция СБУ
12:25
Пугачева в мини отправилась на шопинг с дочерью
12:18
​Журналисты узнали, как уголь из ОРДЛО попадает в Украину
12:15
​Названа главная причина рейдерских атак в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине зафиксировали опасную болезнь, от которой в стране нет вакцины

четверг, 21 февраля 2019, 12:45

На территории Сумской области зафиксировано редкую инфекцию - туляремию, от которой в Украине нет вакцины.

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр.

"В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса с указанной инфекции. Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Так, согласно сообщению, в текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружено положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области.

Напомним, туляремия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возбудитель туляремии - туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека - грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники - после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных.

Как сообщили в лабораторном центре, некоторое время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: