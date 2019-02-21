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ВСУ понесли новые потери в боях на Донбассе

четверг, 21 февраля 2019, 07:53

За сутки 20 февраля в зоне военного конфликта на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Что касается боевиков, то за сутки ВСУ ликвидировали одного боевика и двух ранили.

"20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с вооружения, запрещенного минского договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм", - уточняют военные.

В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Марьинки, Лебединского, Широкино, Новоалександровки, Хутор Вольный, Катериновки и Новотошковского.

С начала суток, 21 февраля, боевики огонь по позициям ООС пока не открывали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсуждали откровенный пост сепаратиста про оккупированный Донбасс.

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