ВСУ понесли новые потери в боях на Донбассе

За сутки 20 февраля в зоне военного конфликта на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Что касается боевиков, то за сутки ВСУ ликвидировали одного боевика и двух ранили.

"20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с вооружения, запрещенного минского договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм", - уточняют военные.

В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Марьинки, Лебединского, Широкино, Новоалександровки, Хутор Вольный, Катериновки и Новотошковского.

С начала суток, 21 февраля, боевики огонь по позициям ООС пока не открывали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсуждали откровенный пост сепаратиста про оккупированный Донбасс.