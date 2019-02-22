Бывший начальник полиции устроил смертельное ДТП под Луцком: фото и видео с виновником трагедии

В четверг, 21 февраля, неподалеку от Луцка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса: погиб водитель такси и женщина пассажир.

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Трагедия произошла в селе Дачное. Пострадала также 9-летняя дочь погибшей, которая также ехала в такси, ее госпитализировали.

По словам мужа погибшей, виновником аварии является водитель автомобиля Mercedes-Benz. Он врезался в такси Chevrolet Aveo сзади, когда оно остановилось для того, чтобы пропустить рейсовый автобус. В результате такси вылетело прямо под автобус.

Как позже выяснилось, за рулем Mercedes находился экс-глава уголовного розыска Луцка Геннадий Епифанович. По словам свидетелей, он был пьян, а от прохождения теста отказался.

"Сразу после аварии Епифанович пересел на пассажирское сиденье и заявил, что "все вопросы - к водителю". Имел все признаки алкогольного опьянения но проходить тест на содержание алкоголя он наотрез отказался, это зафиксировано на видео", – говорит муж погибшей в ДТП.

Из собственных источников журналистам стало известно, что освидетельствовали Епифановича только около полуночи, хотя авария произошла в 19 часов. По результатам теста, который провели через несколько часов после ДТП, в крови Епифановича было 1.16 промилле алкоголя.

Епифанович находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ровенской области в пятницу, 22 февраля, произошло лобовое ДТП с участием Porsche Cayenne и Daewoo Sens, в результате которого три человека погибли, пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.