Под Ровно внедорожник попал в лобовое ДТП с несколькими погибшими: фото с места ЧП

В Ровенской области в пятницу, 22 февраля, произошло лобовое ДТП с участием Porsche Cayenne и Daewoo Sens, в результате которого три человека погибли, пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Предварительно установлено, что внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги, в результате чего транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Sens", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель и двое женщин-пассажиров автомобиля Daewoo. 5-летнюю девочку, которая находилась в салоне, госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно в смертельное ДТП попала маршрутка с людьми, в результате которого погиб один человек.