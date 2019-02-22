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Под Ровно внедорожник попал в лобовое ДТП с несколькими погибшими: фото с места ЧП

пятница, 22 февраля 2019, 15:03
Фото: пресс-служба полиции Ровенской области

В Ровенской области в пятницу, 22 февраля, произошло лобовое ДТП с участием Porsche Cayenne и Daewoo Sens, в результате которого три человека погибли, пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Предварительно установлено, что внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги, в результате чего транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Sens", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель и двое женщин-пассажиров автомобиля Daewoo. 5-летнюю девочку, которая находилась в салоне, госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно в смертельное ДТП попала маршрутка с людьми, в результате которого погиб один человек.

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