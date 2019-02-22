Волонтер опубликовал видео момента воздушного удара ВСУ по военной технике боевиков ЛНР

На Донбассе Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по танкам боевиков так называемой ЛНР.

Соответствующие видео публикует на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, танки боевиков были обнаружены в 3 км от линии соприкосновения, что является грубым нарушением Минских соглашений.

"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может обд*оченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав. Не нарушайте и выполняйте все мирные договоренности", – пишет Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали как ВСУ наносят мощный удар по позициям боевиков.