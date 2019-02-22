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Волонтер опубликовал видео момента воздушного удара ВСУ по военной технике боевиков ЛНР

пятница, 22 февраля 2019, 12:28

На Донбассе Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по танкам боевиков так называемой ЛНР.

Соответствующие видео публикует на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, танки боевиков были обнаружены в 3 км от линии соприкосновения, что является грубым нарушением Минских соглашений.

"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может обд*оченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав. Не нарушайте и выполняйте все мирные договоренности", – пишет Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали как ВСУ наносят мощный удар по позициям боевиков.

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