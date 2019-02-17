​Появилось видео мощной атаки ВСУ на боевиков: оккупанты несут потери

Украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, вследствие которого два оккупанта были ликвидированы.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Меткий выстрел или как в бойницу влетает ОСиное жало, да так, что остатки блиндажа делают феерические кульбиты в воздухе. По данным разведки, пулеметный расчет оккупантов уничтожен, два боевика подписали контракт с 200_бригадой, а воины ОСы пока свободно передвигаются на своей позиции", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.