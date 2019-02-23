Топ-пропагандистка Кремля вступилась за украинских певиц, попавших в скандал из-за Крыма

Российская пропагандистка, ведущая одиозного телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева похвалила финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA за то, что те не смогли ответить на вопрос об оккупации Крыма.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Не просто не признали "агрессию" России, - крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!", – написала Скабеева.

В украинском сегменте интернета пост Скабеевой вызвал бурю возмущения.

"Настоящие виновники этого позора — не беспринципные существа, как их верно назвал зритель в эфире. Виноваты организаторы отбора. Если кто-то знает, то я прошу предать огласке имена этих людей. Страна должна знать своих моральных уродов в лицо. И надо требовать отставки украинского комитета "Евровидения" в полном составе", – резко высказался журналист Айдер Муждабаев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.