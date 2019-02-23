В Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам: фото и видео

21 февраля в Николаеве сотрудники полиции задержали сводника, который систематически предоставлял заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как отмечается, водника задержали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и бойцы роты полиции особого назначения непосредственно, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 должен был отдать "подопечному"

Сотрудники Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности мужчины, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 302 УК Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

"Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что попал за решетку на одиннадцать лет, а через шесть - был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль", - говорится в сообщении.

Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Сейчас преступник задержан по статье 208 УПК Украины, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставал в метро к 12-летней девочке и показывал ей половые органы.