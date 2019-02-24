РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

15:27
Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций
15:14
Придурки: скандальный продюсер уже зовет MARUV петь на Евровидении от России
15:09
​Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: фото последствий
15:00
Плюс 25 в апреле: синоптик рассказала о весне в Украине
14:50
Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании
14:44
По всей России тысячи людей вышли на марш Немцова: фото и видео
14:32
Под Киевом произошла стрельба на заправке: нападавший скрылся
14:12
В сети разгорелся новый секс-скандал вокруг ВСУ
14:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций
14:09
Европа не переваривает: в сети объяснили, что не так с "куропаточкой" MARUV
13:50
Лучше меня: британский суперчемпион ярко высказался о Ломаченко
13:27
​Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: фото последствий

воскресенье, 24 февраля 2019, 15:09

24 февраля оккупанты с минометов обстреляли населенные пункты Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Сегодня, 24 февраля, примерно в 5 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", - говорится в сообщении.

Житель Золотого рассказал, как они с женой спасали свою трехлетнюю дочь.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Через пережитое моя дочь перестала разговаривать .. Что нам делать, я не знаю...", - рассказывает пострадавший.

Сейчас на месте очередного кровавого преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: