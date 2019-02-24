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Новое обострение: появились свежие данные о потерях ВСУ на Донбассе

воскресенье, 24 февраля 2019, 19:14

С начала суток воскресенья, 24 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Причем, каждый раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска (Донецкая область).

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

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