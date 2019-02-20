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На Донбассе ликвидирован очередной "герой Новороссии": опубликованы фото

среда, 20 февраля 2019, 18:28
Фото: Анатолий Штефан "Штирлиц"\Twitter

В понедельник, 18 февраля, на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска (Донецкая область).

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter.

"18.02.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом. Лыков Александр из Шахтерска. Погиб предположительно в р-не Приазовья", - пишет он.

Сообщается, что боевик входил в базу "Миротворец". Ему было 28 лет.

В сети тут же стали обсуждать пополнение "бригады 200" у боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".

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