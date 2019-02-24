​В Луганске прогремел мощный взрыв: свидетелям приказали молчать

23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.

Об этом "Новостям Донбасса" стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, взорвался дежурный автомобиль, который использовался для перевозки личного состава на случай чрезвычайного происшествия. Ранены как минимум три человека.



При этом пропагандистские СМИ "молчат" о взрыве. Как отмечает издание, источник отметил, что "местным СМИ" "строго приказали молчать".

Сообщается также, что в городе усилен режим безопасности: "усиленные патрули, на дорогах подразделение "Беркут", тотальные проверки документов и вещей, поквартирные обходы".

О взрыве также вчера написал участник местного сообщества во "ВКонтакте". Автор отметил, что от взрыва у него треснуло окно.

Как сообщал "Апостроф", вследствие подрыва автомобиля на КПВВ "Еленовка" Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.