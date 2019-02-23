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Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появилась свежая информация о погибших и фото

суббота, 23 февраля 2019, 17:46

Вследствие подрыва автомобиля на КПВВ "Еленовка" Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Состояние выжившего при взрыве на КПВВ "Еленовка" жителя н.п. Снежное Козачук Александра Николаевича 15.10.1959 г.р. оценивается, как средней тяжести.

Диагноз: минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой теменно-затылочной области, ушиб области правой скуловой дуги, грудины, правого локтевого сустава, бедра и коленных суставов.

По уточненным данным при подрыве автомобиля погибла мать выжившего Козачук Валентина Семеновна 13.07.1933 г.р", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе возле пункта пропуска Еленовка Донецкой области взорвался микроавтобус марки Mercedes с пассажирами.

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