​Все двухсотые: в сети показали видео с ликвидированными боевиками

В сети появилось видео "до" и "после" того, как украинские бойцы уничтожили позиции боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "двухсотые". Лесник выходил на связь, говорил укроповское ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась", – процитировало сообщество переговоры боевиков 9 ОМСП 1 АК МО ДНР.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Ранее в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

Также в сети показали фото двух ликвидированных на Донбассе боевиков ЛДНР с кличками "Бурый" и "Койот".