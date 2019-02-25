На Донбассе снайпер ликвидировал боевика "Остапа": опубликованы фото

Снайпер ВСУ ликвидировал участника незаконного вооруженного формирования на Донбассе Андрея Остапова по кличке "Остап".

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200_бригада 24.02.19 пополнилась очередным бойцом, Остапов "Остап" Андрей из Докучаевска", - написал он.

Отмечается также, что Остапов фигурант "Миротворца".

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"В профиле написано, что служил в в/ч А1126, это 25 аэромобильная. Еще в начале войны местные остановили колонну и забрали оружие и несколько БТРов, некоторые из бойцов, кто был родом из Донбасса прямо там перешел на сторону сепаров, может и этот там был... Как давно уже это было... А он долго протянул, но в итоге оказался там, где ему место...", "Новости которые всегда радуют", "Отравился "русским миром"", ""Карьера: Донецк-Луганск. Барахолка.Военная служба: Ополчение. Россия, с 2014 г.". Написал у себя на странице этот жмурик. Туда и дорога...", "До кабзона на концерт", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", В течение 24 февраля боевики на Донбассе убили одного украинского бойца, и ранили еще двух и получили достойный ответ: три оккупанта ликвидированы, еще четыре ранены.