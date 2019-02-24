​На Донбассе ликвидирован боевик "Дигер": опубликованы фото

Украинские военнослужащие ликвидировали на Донбассе боевика Александра Мазура по кличке "Дигер" родом из Санкт-Петербурга (РФ).

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Мазур Александр Александрович "Диггер" (19/08/78, Приозерск?) погиб 22/02/19, предположительно, в Приазовье", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что погибший террорист был фигурантом "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля в сети показали фото двух ликвидированных на Донбассе боевиков ЛДНР.

Ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.