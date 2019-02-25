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На полигоне под Житомиром нашли тело военного: что известно

понедельник, 25 февраля 2019, 20:36

На берегу реки, протекающей по территории военного полигона под Житомиром, обнаружили мертвым военнослужащего из Николаевской области.

Об этом со ссылкой на заместителя военного прокурора Житомирского гарнизона Александра Рыхлюка сообщает "Укринформ".

"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра относительно выявления на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ военнослужащего без признаков жизни", - рассказал Рыхлюк.

По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Рихлюк добавил, что мужчина проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а на Житомирщине находился в командировке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 февраля ушел из жизни ветеран 93-й бригады Холодный Яр Виталий Здор.

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