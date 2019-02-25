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​Не выборы президента: стало известно, на что нацелился Путин в Украине

понедельник, 25 февраля 2019, 06:32

Кремль нацелен внедриться в парламентские выборы в Украине, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Россияне считают, что до сих пор могут использовать недостаточность реформ и слабые стороны украинского государственного управления, и это опасно.

Сейчас они ждут. Россияне почти перестали надеяться, что они могут "победить" на президентских выборах - пророссийские кандидаты есть, но они не очень популярны. Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы", - убежден эксперт.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы".

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