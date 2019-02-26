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В машине находились военные: видео и новые подробности смертельного ДТП в Николаеве

вторник, 26 февраля 2019, 10:26

В жутком ДТП, которое произошло в ночь на 26 февраля в Николаеве, погибло двое людей, один из них был военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, в результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащая, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве депутат попал в жесткое ДТП на светофоре.

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