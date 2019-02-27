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Российский наемник "Батя" пополнил донбасскую бригаду "200": фото

среда, 27 февраля 2019, 00:17

В России скончался один из пособников боевиков так называемой ЛНР, Александр Федоров по кличке "Батя".

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Александр Федоров, 1961 года рождения, умер 18 февраля из-за проблем с сердцем.

По информации базы данных "Миротворец", Федоров был замечен в неоднократном незаконном пересечении границы Украины в качестве сопровождающего грузов для боевиков из "1-го Кировского ОБ ОБМр "Призрак" им. Алексея Мозгового". Занимался рекрутингом наемников. Вероятно также самостоятельно принимал участие в боевых действиях против Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото очередного "груза 200", боевика незаконных вооруженных формирований Ильи Маначенко, по кличке "Маныч".

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