Выгодная эскалация: раскрыта суть опасного военного конфликта Индии и Пакистана

Эскалация военного конфликта между Пакистаном и Индией выгодна обеим странам.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Ситуация может обостряться. Думаю, что так и будет, если учесть, что произошло за последние сутки. Многое зависит от того, попытаются ли Соединенные Штаты стать посредником между сторонами. Потому что обычно было именно так", - отметил он.

Также по словам эксперта, эта эскалация выгодна обеим странам.

"В Индии скоро выборы, и премьер-министр Нарендра Моди таким образом поднимает свои рейтинги. А в Пакистане новому премьеру Имрану Хану надо утвердиться в обществе, часть которого его не воспринимает; показать себя лучшим, чем предшественники. Но война обеим странам невыгодна - она будет довольно непопулярной среди населения, также этого не хотят глобальные игроки, которые стоят за этими странами - прежде всего Соединенные Штаты, Китай и Россия", - пояснил Куса.

Он добавил, что все боятся, что ситуация может выйти из-под контроля.

"А Индия и Пакистан - это ядерные государства, которые не являются подписантами Договора о нераспространении ядерного оружия. Это означает, что их ядерные арсеналы никто не контролирует. Поэтому есть очень серьезный риск выхода ситуации из-под контроля, при котором могут нарушить режим нераспространения - этого боятся глобальные игроки, прежде всего США, которые имеют определенные обязательства перед Индией и Пакистаном", - констатировал эксперт аналитического центра.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру".