Пакистан сбил два военных самолета Индии: фото, видео и данные о погибших

Военно-воздушные силы Пакистана в среду, 27 февраля, сбили два индийских военных самолета.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны генерал-майор Асиф Гафур.

По словам Гафура, инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир. Один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двоих пилотов неизвестна.

В то же время индийская сторона сообщила о крушении одного самолета ВВС в округе Бадгам, в воздушном пространстве Индии. По предварительной информации, два пилота погибли.

Также появилась информация, что сбиты были истребители МиГ-17 и Hawk Mk.132.

Накануне, 26 февраля индийские власти сообщили, что нанесли удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на территории Пакистана. Ранее "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 индийских полицейских.

Пакистан подтвердил, что самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство страны, но отверг заявления властей Индии о многочисленных жертвах среди террористов. По данным Исламабада, в результате атаки никто не погиб.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский истребитель устроил опасную провокацию с самолетом Швеции.