На Запорожье в машине зарезали таксиста: опубликовано видео с камер наблюдения

Во вторник, 26 февраля, в Бердянске в машине такси зарезали водителя.

Об этом сообщает ресурс "Про Бердянск".

Инцидент случился около 16:30. Молодой парень зарезал таксиста в его же машине марки Honda. Как видно на видео, преступник после содеяного стал убегать в неизвестном направлении.

Полиция установила личность убитого - им оказался житель Бердянска Леонид Бондарь 1946 года рождения, который работал "на себя", частенько подрабатывал на вокзале. Коллеги его хорошо знали.

Спасти мужчину не удалось - от глубокой резанной раны в живот он скончался практически сразу.

Мотив преступления пока неизвестен. Однако вскоре правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве. Открыто уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове правоохранители раскрыли жестокое убийство таксиста, который бесследно исчез несколько недель назад.