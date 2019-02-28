​У Порошенко отреагировали на нашумевшее видео, где он сорвал шапку с девушки

В Администрации президента Украины назвали случайностью инцидент с шапкой, сорванной Петром Порошенко с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья 27 февраля.

Об этом сообщает издание "НВ".

Как заявили представители команды президента, данное происшествие было случайностью.

Как известно, ранее в сети появилось видео, на котором Порошенко, пожимая руки присутствовавшим на встрече жителям Запорожья, снимает шапку с одной из девушек.

При этом якобы слышно, что перед этим она спросила президента что-то о скандальном видеоблогере Анатолии Шарие, который скрывается от украинских правоохранительных органов.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 28 февраля, в Киеве прошел митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.