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В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото

четверг, 28 февраля 2019, 08:31

В Ровно в районе ул. Соборной у дворца культуры "Химик" столкнулись 4 авто, среди которых была маршрутка.

Об этом сообщает местное издание charivne.info.

По информации полиции, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

"Позади автомобилей "Опель Вектра" и "Фольксваген Гольф", которые должны были перестроиться в крайнюю левую полосу, ехал "Рено Мастер". По словам водителя, он не увидел эти транспортные средства. Сначала микроавтобус столкнулся с "Опель Вектра", который въехал в дерево, а затем - с "Фольксваген Гольф", который выехал на встречную полосу и зацепил маршрутное транспортное средство "Ивеко", - рассказали в патрульной полиции.

Отмечается, что у водителя "Рено Мастер" обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался, его повезли в медучреждение, где в его крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

Остальные водители, заверили в полиции, были трезвые. В маршрутке пассажиров не было. Никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло тройное ДТП с полицией.

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