Под Киевом произошло тройное ДТП с полицией: первые фото

В понедельник, 25 февраля, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины полиции.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Тройное ДТП с участием трех автомобилей в Новых Петровцах: Mitsubishi полиции, Seat и Opel. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится о сообщении.

На снимках можно увидеть, что полицейский автомобиль влетел в одно из зданий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", В субботу, 23 февраля, в Киеве водитель Audi, который выехал на остановку и врезался в электроопору, сбил двоих женщин, которые ждали общественный транспорт.

Также в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.