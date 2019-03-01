Опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, умершего от ранений в последний день зимы

В четверг, 28 февраля, в Житомире умер военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младший сержант Игорь Джигринюк.

Об этом сообщается на Facebook странице "Последние почести".

Как отмечается, Игорь Джигринюк принимал участие в боевых действиях на Донбассе. От полученных ранений умер в Житомирском военном госпитале.

"Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах ... Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким умершего военнослужащего", – говорится в сообщении.

Напомним, имена и фотографии всех украинских военных, погибших в зоне проведения ООС читайте в материале "Апострофа": Потери ВСУ в феврале: опубликованы фото и биографии бойцов.