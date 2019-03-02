Издевательства и камеры в туалете: в интернате Одессы разгорелся масштабный скандал, видео

В Одессе в центре для реабилитации детей разгорелся скандал из-за издевательства персонала над подопечными.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова полицейской Зои Мельник, которая разместила информацию в соцсети.

Патрульная и общественная активистка отметила, что часто бывает в неблагополучных семьях и в учреждениях, которые занимаются детьми в беде. Рассказать о центре социально-психологической реабилитации, который она назвала тюрьмой, смогла не сразу, так как боялась навредить воспитанникам. В центре временно находятся дети от трех до восемнадцати лет, которых забрали из асоциальных семей, от опекунов или из наркопритонов. После того, как Мельник узнала про камеры в туалетах и душевых, решила поделиться информацией.

"Об этом, мол, ей рассказали сами дети. Одна из воспитанниц - девочка, которую соцслужбы забрали из семьи опекунов, училась на 2-м курсе в лицее. Но теперь вынуждена ходить в ближайшую школу, потому что водить в лицей ее никому. Она говорит, что воспитанники постоянно под присмотром, их обыскивают и отбирают мобильники. Звонить разрешают только раз в неделю", - говорится в сообщении.

После скандала сотрудники центра пригласили прессу. Там утверждают, что все ограничения только в интересах детей. Говорят, что все они проблемные, склонны к побегам и правонарушениям.

"Есть дети, которые имели опыт употребления наркотических веществ, есть дети, которые в маленьком возрасте, доподростковом, употребляли алкогольные напитки. Этим обусловлено наличие камер", - отметила Лилия Вейланде, психолог городского центра социально-психологической реабилитации детей. Но видеонаблюдение в душе и туалетах отрицают наотрез.

Однако советник председателя облгосадминистрации Артем Поланский признался, что наблюдения в санузлах - таки велось. По его словам, камеры были установлены после того, как в душевой комнате девочка пыталась совершить суицид, также были случаи буллинга - именно в душевой.

Защитница прав детей утверждает, что в таких условиях ни о какой психологической реабилитации и говорить нечего. В то же время в полиции пообещали проверить. Но правоохранители знают уже о камерах и о запрете мобильных телефонов.

"В центре существует утвержденный порядок. Камеры установлены с превентивной целью недопущения жестокого обращения между детьми или со стороны воспитателей", - объяснил Виталий Капуляк, начальник отдела ювенальной превенции ГУ НП в Одесской области.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что это действительно тюрьма и это недопустимо.

"Это место, где должна быть реабилитация, а не место лишения свободы, где ребенок не может свободно передвигаться, где ее должны обыскать и даже камеры поставить в туалетах. Это нарушение прав ребенка", - сказал он.

По словам Кулебы, руководителю учреждения грозит минимум админответственность, и он уже попросил местных чиновников разобраться в ситуации. Ведь такая реабилитация может еще больше навредить детям – в подобных центрах они нередко вынуждены находиться годами.

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