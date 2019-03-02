Пьяный полицейский за рулем убил пешехода: фото и заявление ГБР

В субботу, 2 марта, под Киевом полицейский на авто сбил пешехода, а тот скончался от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Бровары Киевской области. Там автомобиль марки Toyota на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм мужчина скончался, а водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

В отделе полиции, куда пришел человек, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины - старшим оперуполномоченным Департамента стратегических расследований Нацполиции. Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

По данным пресс-службы ГБР (Государственное бюро расследований), установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит ГБР.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Черновола автомобиль BMW сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора.