​Влетел в лобовое стекло: появилось видео момента жуткого ДТП с пешеходом в Киеве

Появилось видео момента ДТП в Дарницком районе Киева, на котором автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода.

Видео, заснятое регистратором водителя Ford, публикует "Информатор".

Авария случилась 28 февраля в 21:57. На видео видно, как автомобиль Ford двигается в крайнем левом ряду по Харьковскому шоссе в сторону Дарницкого шоссе. А в этот момент мужчина стоит на двойной сплошной полосе.

Через мгновение пешеход начал резко бежать и угодил прямо на левую сторону легковушки. Водитель до последнего пытался уйти от столкновения, но сделать этого не удалось.

Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. Детали произошедшего устанавливаются.

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