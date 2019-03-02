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Стало известно о смерти бойца ВСУ с Закарпатья: опубликованы фото и фамилия

суббота, 02 марта 2019, 12:43

В зоне военного конфликта на Донбассе погиб украинский военнослужащий с Закарпатья Роберт Шипош.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Михайло Роман.

Сегодня (2 марта, - прим. ред.), при трагических обстоятельствах в зоне ООС умер наш земляк из Виноградова Шипош Роберт. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - написал волонтер.

Известно, что молодой человек всего неделю назад отметил свой 29-й день рождения.

Как сообщалось, ранее были опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, умершего от ранений в последний день зимы.

Напомним, имена и фотографии всех украинских военных, погибших в зоне проведения ООС читайте в материале "Апострофа": Потери ВСУ в феврале: опубликованы фото и биографии бойцов.

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