В больнице лежит куча тел: офицер ВСУ рассказал о крупных потерях у боевиков ДНР

Во временно оккупированном боевиками Новоазовске (Донецкая область) оккупанты скрепя сердцем отдают тела ликвидированных боевиков их семьям, продолжая утверждать об отсутствии потерь.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Сорока на хвосте принесла, что в больнице находится с десяток тел оккупантов 9 ошпмп. Но выдаче тел семьям погибших осуществляют по два в сутки. Без паники Дырляндцы! Потерь нет, но новоприбывшие в бесславную 200-ю бригаду есть", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ рассказал о "грузе 200" у боевиков ДНР-ЛНР в феврале.

Также военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.