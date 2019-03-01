Офицер ВСУ рассказал о "грузе 200" у боевиков ДНР-ЛНР в феврале: цифры и фото

На протяжении февраля 2019 года, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе понесли серьезные потери.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По его словам, в подразделениях так называемых ДНР-ЛНР за февраль были ликвидированы около 84 боевиков и еще 95 наемников получили ранения разной степени тяжести.

Небоевые потери оккупантов, отмечает Штефан, составили 10 человек и еще 14 получили ранения.

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые "границы республики", – пишет блогер.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.