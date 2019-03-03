​Оккупанты выдумали абсурдное обвинение против украинского священника в Крыму

3 марта Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента в аннексированном Крыму задержали за якобы "нецензурную брань", ему планируют вручить протокол о хулиганстве.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил Архиепископу Клименту, который сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - сообщил Полозов.

В то же время адвокат Эмиль Курбедин ов отметил, что по версии силовиков в Крыму, Климент "украл со своей церкви религиозные вещи и потом матерился на рынке центрального вокзала Симферополя". "Новый рубеж абсурда пройден", - сказал он.

Адвокаты подали в прокуратуру заявление по факту незаконного содержания.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма.