Задержание украинского священника в Крыму: оккупантов поймали на лжи

Оккупанты задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента, чтобы помешать ему уехать в российский Ростов-на-Дону на суд к украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом рассказал сам священнослужитель, передает "Центр журналистских расследований".

"Я должен был сегодня выехать в Ростов к Грибу на суд. И суд Ростова дал разрешение на посещение его в СИЗО", - рассказал Климент.

Однако на Центральном автовокзале в Симферополе, когда он уже находился в автобусе, полицейские задержали его и отвезли в Центральный райотдел МВД в городе.

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже с автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", - сказал священник.

В то же время, Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пытается связаться с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Позвонила Москальковой, пока она не связи. Написала ей сообщение! Буду пытаться с ней связаться. Работаем", - сказала Денисова.

Отмечается, что архиепископа Климента доставили в отдел полиции Центрального района Симферополя на ул. Футболистов, 20.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма.