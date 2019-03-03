В городе на Сичеславщине произошел крупный пожар: опубликованы фото и видео

В воскресенье, 3 марта, в городе Кривой Рог Сичеславской области в масштабном пожаре сгорели торговые павильоны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло на улице Лермонтова на открытой территории - горел мусор. Огонь перекинулся на рядом расположенные ларьки с общей крышей.

На место прибыли бригады спасателей, которые приступили к ликвидации огня. Однако из-за быстрого распространения пламени к тушению пожара дополнительно привлекли два отделения пожарно-спасательных частей.

Площадь пожара устанавливается, информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Одессе на территории рынка "Привоз" произошел крупный пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 торговых павильонов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания на улице Новомостицкой. В результате сгорело авто и само СТО.