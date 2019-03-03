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В Крыму задержали главного проукраинского священника

воскресенье, 03 марта 2019, 12:40

Оккупационные власти Крыма задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

Об этом сообщает Пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

Отмечается, что священнослужитель был задержан 3 марта полицией на автовокзале Симферополя. По последним данным, его везли в Киевское районное отделение полиции.

Архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

По состоянию на 12:15 по киевскому времени связи с задержанным нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские патриоты оставили в Крыму послание оккупантам.

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