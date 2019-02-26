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Вратарь "Шахтера" поддержал пленных украинских моряков: опубликованы фото

вторник, 26 февраля 2019, 18:17

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в российском плену.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Пятов присоединился к акции крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой, которые решили собрать письма известных людей к украинским морякам. Родственники Богдана Небылицы, Вячеслава Зинченко и Владимира Лисового сообщили, что моряки обрадовались бы словам поддержки от Пятова.

"Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!", - написал Пятов.

Кроме того, "Шахтер" передал морякам футболки команды с их фамилиями.

Детально о судьбе украинских военных в России читайте в материале "Апострофа": Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой.

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