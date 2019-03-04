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Беглый боевик с Донбасса пополнил в России "бригаду 200": фото

понедельник, 04 марта 2019, 09:02

Стало известно о смерти боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) на Донбассе Сергея Жданова.

Об этом пишет блогер Necro Mancer в Twitter.

"Жданов Сергей Геннадиевич "Алтай" (гражданин Украины, с 2001 г. постоянно проживал в Барнауле, (РФ) скоропостижно скончался 30/06/18", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погиб боевик еще летом 2018, но известно об этом стало лишь сейчас.

Также сообщается, что боевик первой Славянской отдельной мотострелковой бригады 1 АК МО ДНР (В/Ч 08801) сержант Жданов является фигурантом "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о новом "грузе 200" - боевике, который участвовал в войне в Афганистане, Югославии, на Донбассе и в Сирии.

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