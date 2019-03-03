Стало известно о ликвидации главаря боевиков ДНР по кличке "Скиф": фото

В четверг, 28 февраля, на Донбассе был ликвидирован один из боевиков так называемой ДНР Александр Скиф.

Об этом сообщается на Facebook странице "Груз 200 из Украины в Россию".

Как отмечается, похороны боевика пройдут в оккупированном Донецке утром 2 марта 2019 года. Он возглавлял роту так называемого "11 полка УНМ ДНР".

"Прославленного командира роты 28 февраля сразила пуля, которая не оставила ему шансов выжить", – скорбят "товарищи" боевика.

Неизвестно, является ли "Скиф" фамилией или кличкой.

По информации источников сепаратистов, боевик "воевал в Славянске, оборонял Горловку, брал Углегорск и Дебальцево, командовал взводом огнеметчиков на севере ЛНР".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие ликвидировали на Донбассе боевика Александра Мазура по кличке "Дигер" родом из Санкт-Петербурга (РФ).