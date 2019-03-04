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В России умер бывалый наемник Путина с Донбасса и Сирии: фото

понедельник, 04 марта 2019, 03:30

В сети рассказали о новом "грузе 200" - боевике, который участвовал в войне в Афганистане, Югославии, на Донбассе и в Сирии.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Facebook.

60-летний Смирнов Эдуард воевал в составе ЧВК "Вагнера". Он скончался 25 февраля в Санкт-Петербурге (Россия). Причина смерти боевика неизвестна.

"Смирнов Эдуард (21/08/58, СПб) воевал в Афганистане, Югославии, на Донбассе, в Сирии (в составе ЧВК "Вагнера"), умер 25/02/19 в СПБ", - написали в сети, а также опубликовали фото боевика и данные из его биографии.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики продолжают нести колоссальные потери, например, стало известно о ликвидации двух боевиков незаконных вооруженных формирований, один из которых участвовал в боях за Луганский аэропорт.

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