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​Крым накрыла новая катастрофа: в сети просят о спасении
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​Крым накрыла новая катастрофа: в сети просят о спасении

понедельник, 04 марта 2019, 11:09

В сети указали на новую "мусорную" катастрофу в оккупированном Крыму.

Об этом написал в Facebookпользователь Александр Горный, публикуя соответствующие фото.

"SOS Феодосия, Крым!!!! Это катастрофа!!! SOS. Народ, я если честно говоря в шоке от того, что я увидел сегодня. Огромный мусорный полигон в Феодосии. Это проблема и очень большая, но с каждым днём ситуация видимо становится просто катастрофическая. Мало того, что он горит и при определенном ветре в городе дышать нельзя, так то, что происходит там в последнее время это за гранью разумного.Мусор летит оттуда во все стороны, а сейчас на город. Все в округе целлофане и мусоре!!!! Такого я никогда не видел, как минимум последние годы!!!!! В полутора километрах огромный жилой массив, построили детский сад, строят школу", - написал он.

Блогер заметил, что крымские власти ничего не делают для благополучия жителей полуострова, а только занимаются "дерибаном".

"Вместо того, чтобы пилить Крым, неуважаемые крымские чиновники и депутаты, вы бы $yki, подумали о людях и экологии. Министерство экологии — это просто трэш, которое млять неплохо устроилось. Проталкиваемый опять цементный и зерновой терминал, свалки, легализация незаконных строек, за тройка парков, полная задница в городах с дорогами и многое другое - это итог вашей пятилетней работы. Вас сажать надо, а не медали к пятилетию Крымской весны раздавать", - написал Горный.

Под постом появились комментарии.

"Да так в каждом регионе, я родился в хакасии, сюда к нам путин на заимку приезжает в зимину в тайгу, вот там на заимке и вокруг чисто, а по всей республике так же как и у вас везде мусор и свалки", "процесс идет медленно но верно. Крым загаживается неумолимо. Сначала его загадили паскудными людьми, потом паскудные люди загаживают природу. Каждый на своем месте убивает Крым. Чиновники, полицаи, чекисты, всякие ополченцы и прочий сброд. Пропал калабуховский дом", "Зато Крым наш!", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

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